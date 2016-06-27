Дель Боске не бажає залишати збірну Іспанії після Євро-2016

Головний тренер збірної Іспанії Вісенте Дель Боске не бажає добровільно покидати свій пост після Євро-2016. Про це він сказав перед матчем 1/8 фіналу турніру з Італією, повідомляє Marca.

Під час прес-конференції Дель Боске поставили питання про його майбутнє у збірній Іспанії. Фахівець відповів, що щасливий бути наставником цієї команди.

"Я зараз нічого про це не думаю. У вересні на збірну очікують відбіркові матчі чемпіонату світу - зі мною чи без мене. У даний момент мене турбує лише майбутній матч зі збірною Італії, а про інше думати не хочу. Я щасливий на своїй посаді, навіть якщо б мені не вірили. Дуже радий можливості представляти свою країну і працювати з такими футболістами", — заявив Дель Боске.

Нагадаємо, Вісенте Дель Боске очолив збірну Іспанії в 2008-му році. Фахівець привів команду до перемог на чемпіонаті світу 2010 року та Євро-2012.