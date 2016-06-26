Київське "Динамо" використає на зборах в Австрії 35 футболістів

У зборах київського "Динамо", які пройдуть в Австрії з 27 червня по 10 липня, візьмуть участь 35 футболістів, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Зазначається, що збір команди буде розбитий на два етапи, кожен з яких "Динамо" проведе різними складами. До 2 липня чемпіони України будуть готуватися до сезону без восьми гравців національних збірних, яким надано десятиденну відпустку.

Після цього відбудеться ротація - гравці збірних поміняють у складі молодих футболістів, які повернуться в Київ.

На майбутньому зборі будуть працюватимуть наступні 35 футболістів:

Воротарі: Олександр Шовковський, Олександр Рибка, Максим Коваль, Артур Рудько, Георгій Бущан;

Захисники: Даніло Сілва, Віторіну Антунєш, Александр Драговіч, Домагой Віда, Євген Макаренко, Євген Хачеріді, Євген Селін, Павло Лук'янчук, Зураб Очігава, Олександр Тимчик;

Півзахисники: Микола Морозюк, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Віталій Буяльський, Сергій Мякушко, Дерліс Гонсалес, Валерій Федорчук, Артем Громов, Олександр Андрієвський, Павло Оріховський, Микита Корзун, Віктор Циганков;

Нападники: Олександр Гладкий, Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін, Артем Кравець, Лукаш Теодорчик;

Протягом майбутнього збору "Динамо" проведе шість контрольних матчів. Суперникам киян виступлять "Вюрцбургер Кікерс" (Німеччина), "Лудогорєц" (Болгарія), "Динамо" (Тбілісі, Грузія), "Ботошані" (Румунія), "Спліт" (Хорватія).