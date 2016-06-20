Київське "Динамо" може підсилитися українцем з Хорватії
12:14, 20 червня 2016Футбол
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Максим Білий відправиться з командою Сергія Реброва на збори.
Білий може перейти в "Динамо" / haiduk.hr
Український захисник хорватського "Хайдука" Максим Білий може продовжити кар'єру в київському "Динамо", повідомляє matchday.ua.
25-річний футболіст незабаром приєднається до команди Сергія Реброва на першому зборі.
У минулому сезоні Максим Білий провів у складі "Хайдука" 28 матчів, в яких здобув три жовтих картки.
Раніше захисник виступав за донецький "Шахтар-2", алчевську "Сталь" і луганську "Зорю". У 2009 році він у складі збірної України U-19 став чемпіоном Європи.
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