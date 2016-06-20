Київське "Динамо" може підсилитися українцем з Хорватії

Український захисник хорватського "Хайдука" Максим Білий може продовжити кар'єру в київському "Динамо", повідомляє matchday.ua.

25-річний футболіст незабаром приєднається до команди Сергія Реброва на першому зборі.

У минулому сезоні Максим Білий провів у складі "Хайдука" 28 матчів, в яких здобув три жовтих картки.

Раніше захисник виступав за донецький "Шахтар-2", алчевську "Сталь" і луганську "Зорю". У 2009 році він у складі збірної України U-19 став чемпіоном Європи.