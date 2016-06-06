Суркіс: "Якби я знав, що все так складеться з Мілевським, його в команді б не було" (відео)

Київське "Динамо" стежило за Артемом Мілевським, коли він виступав за столичну команду. Про це у фільмі "Міля" на телеканалі "2+2" розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"За ним стежили. А як він хотів? Отримувати величезні гроші і при тому пити-гуляти? Якщо б команда вигравала всі Лігу Європи, Ліги чемпіонів – так нехай п'є та гуляє, тільки нехай забиває. Мені все одно, і ніхто б за ним не стежив. Але я ж отримував сигнали від тренерів. Починаючи з Дем'яненко, Сьоміна, Газзаєва. Я не міг по-іншому", - сказав Суркіс.

При цьому президент додав, що неодноразово штрафував футболіста. За словами Мілевського, суми штрафів могли становити 30-60 тисяч доларів - залежно від настрою Суркіса.

"Десь Мілевський і [Олександр] Алієв принесли користь команді. Якби знав, що так все складеться, то духу їх у "Динамо" б не було", - заявив Суркіс.

Нагадаємо, Артем Мілевський виступав в основному складі "Динамо" з 2002-го по 2013-й рік. У 278 матчах за київську команду він забив 87 голів.

Минулий сезон український форвард закінчував у румунській "Конкордії".