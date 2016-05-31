Футболісти "Динамо" Гусєв та Кравець не зіграють за збірну України на Євро-2016

Футболісти київського "Динамо" Олег Гусєв і Артем Кравець не потрапили до складу збірної України, яка візьме участь у Євро-2016. Про це повідомляє matchday.сом.

Крім них, головний тренер тренер національної команди Михайло Фоменко вирішив відрахувати захисника "Зорі" Микиту Каменюку і форварда "Дніпра" Євгена Шахова. Всі ці футболісти вже залишили розташування збірної.

Також не потрапили до заявки на Євро-2016 півзахисник "Шахтаря" Максим Малишев та півзахисник "Зорі" Іван Петряк. Однак обидва ці гравці поки що залишаються в команді.

Остаточна заявка збірної України виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Бешикташ", Туреччина), Микита Шевченко ("Зоря");

Захисники: Артем Федецький ("Дніпро"), Євген Хачеріді ("Динамо"), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, В'ячеслав Шевчук, Богдан Бутко (усі — "Шахтар");

Півзахисники: Руслан Ротань ("Дніпро"), Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук (усі — "Динамо"), Євген Коноплянка ("Севілья", Іспанія), Анатолій Тимощук ("Кайрат", Казахстан), Олександр Караваєв ("Зоря"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Уфа", Росія);

Нападники: Андрій Ярмоленко ("Динамо"), Роман Зозуля ("Дніпро"), Пилип Будківський ("Зоря"), Євген Селезньов ("Шахтар").

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Михайло Фоменко пообіцяв офіційно оприлюднити склад команди на чемпіонаті Європи 1 червня.