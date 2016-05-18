Бутко викликаний до збірної України для підготовки до Євро - прес-служба "Амкара"

Захисник "Амкара" 25-річний Богдан Бутко викликаний у розташування національної збірної України для підготовки та участі в Чемпіонаті Європи, який пройде з 10 червня по 10 липня у Франції, повідомляє клубна прес-служба.

"Відповідний факс прийшов сьогодні в офіс Клубу від Федерації футболу України. Футболіст викликаний на період з 22 травня по 11 липня. В рамках підготовки до Євро Україна зіграє два товариських матчі: 29 травня з Румунією і 3 червня з Албанією", - йдеться у повідомленні.

Перед контрольними матчами з Уельсом (1:0) і Кіпром (1:0) на офіційному сайті "Амкара" також повідомлялося, що тренерський штаб збірної України викликав Бутка, але пізніше його не було в заявці.

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Раніше стали відомі імена п'яти футболістів луганської "Зорі" і семи гравців донецького "Шахтаря", які також отримали виклик у збірну. А на офіційній сторінці ФФУ в Twitter були опубліковані імена воротарів команди.

Склад команди буде оприлюднено у четвер, 19 травня. на спеціальній прес-конференції за участю президента Федерації футболу України Андрія Павелка, головного тренера Михайла Фоменка і гравців збірної в Будинку футболу у Києві.