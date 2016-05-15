Український воротар Бойко став з "Бешикташем" чемпіоном Туреччини

Український воротар стамбульського "Бешикташа" Денис Бойко сьогодні разом зі своєю командою став чемпіоном Туреччини.

Чемпіонство "орли" оформили завдяки перемозі над "Османлиспором" у передостанньому турі турецької Суперліги 3:1. Після цього "Бешикташ" став недосяжним для "Фенербахче", який йде на другому місці в чемпіонаті.

Цей чемпіонський титул став 14-м в історії "Бешикташа". Останнього разу команда здобувала трофей у сезоні 2008/09.

Як повідомляв УНІАН, Денис Бойко перейшов в "Бешикташ" з дніпропетровського "Дніпра" у зимове міжсезоння, але не зміг виграти боротьбу за місце в основному складі. У чемпіонаті Туреччини український воротар провів лише два матчі - з "Антальяспором" (1:0) і "Касимпашою" (1:2).