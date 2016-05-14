Український тренер Скрипник врятував "Вердер" від вильоту у другу Бундеслігу

Бременський "Вердер", який очолює український фахівець Віктор Скрипник, в останньому турі чемпіонату Німеччини обіграв з рахунком 1:0 франкфуртський "Айнтрахт" і зберіг собі місце в Бундеслізі на наступний сезон.

Єдиний м'яч у грі забив Папі Джилободжи на 88-й хвилині. Сенегалець швидше за всіх зорієнтувався в ситуації біля воріт "Айнтрахта" після того, як "Вердер" розіграв штрафний удар.

Завдяки цій перемозі команда Скрипника піднялася з 16-го на 13-е місце в турнірній таблиці Бундесліги. Таким чином, в наступному сезоні вона продовжить виступи в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, що за підсумками чемпіонату перші три місця зайняли мюнхенська "Баварія", дортмундська "Боруссія" і леверкузенський "Байєр" - ці команди в наступному сезоні будуть виступати у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Також там зіграє "Боруссія" з Менхенгладбаха, якщо зможе подолати кваліфікацію ЛЧ.

"Майнц", берлінська "Герта" та гельзенкірхенський "Шальке", що зайняли місця з п'ятого по сьоме, стали учасниками Ліги Європи.

У той же час "Штутгарт", за який виступають українці Артем Кравець і Борис Тащі, і "Ганновер" вилетіли до другого німецького дивізіону. Замість них в Бундеслізі виступатимуть "Фрайбург" та "Лейпциг".

"Айнтрахт", який завершив сезон на 16-му місці в Бундеслізі, і "Нюрнберг", що посів підсумкове третє місце у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини, зіграють між собою у матчах плей-офф за право виступати у найсильнішому чемпіонаті Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня чемпіоном Німеччини четвертий раз поспіль стала мюнхенська "Баварія".