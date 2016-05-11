Луческу хоче, щоб орендовані у "Шахтаря" гравці "Зорі" зіграли у фіналі Кубка України

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу висловився щодо можливої участі гравців донеччан, орендованих "Зорею", у фінальному матчі Кубка України, повідомляє SportArena.

«Подивимося. Хотілося б, щоб вони зіграли, адже вони заслужили», -заявив Луческу на прес-конференції після матчу з "Олександрією".

«Якщо зіграють погано, скажуть, що причина в тому, що вони наші гравці, якщо добре і агресивно – ми будемо незадоволені. Наші гравці можуть отримати травми. Ми так Данченка з "Чорноморця" засуджували. Сьогодні, я хочу, щоб наші орендовані у "Зорі" зіграли у фіналі. Ну і, звичайно, хочу привітати "Зорю" з виходом у фінал».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" завоювали путівки у фінал Кубка України, обігравши, відповідно, "Олександрію" та дніпропетровський "Дніпро". Обидва матчі завершилися з рахунком 2:0.

У складі "Зорі" грає ряд орендованих у "Шахтаря" виконавців: воротар Микита Шевченко, півзахисники Іван Петряк, Олександр Караваєв, Дмитро Гречишкін, Андрій Тотовицький, В'ячеслав Танковський, а також форвард Пилип Будковський. У першому колі УПЛ Шевченко, Караваєв та Будковський не зіграли з "Шахтарем" за умовами орендного договору.

Фінал Кубка України-2016 пройде на "Арені Львів" 21 травня.