УПЛ, 25-й тур, "Карпати" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить заключний матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці, 7-е та 2-е місця, відповідно.

Гірники вже забезпечили собі підсумкове 2-е місце в таблиці (60 очок), у той час як львів'яни (27 балів), продовжують боротьбу за підсумкове 7-е місце.

Матч обіцяє бути дуже цікавим, адже "Шахтар" буде виснаженим після матчу Ліги Європи з "Севільєю", а "Карпати" спробують використати це на свою користь.

Перша зустріч "Карпат" і "Шахтаря" в сезоні 2015-2016 закінчилася впевненою перемогою гірників 3:0. Відзначилися Едуардо, Ісмаїлі та Тейшейра.

На котируваннях букмекерських контор "Шахтар" є фаворитом гри. Якщо на перемогу "Карпат" ставки приймаються з розрахунку 3,86 до 1, а на нічию - 3,40 до 1, на перемогу "Шахтаря" - 1,86 до 1.

Матч "Карпати" - "Шахтар" розпочнеться у Львові о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".