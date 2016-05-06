Луческу: "Ми програли протистояння у Львові"

Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу прокоментував поразку від «Севільї» і виліт з Ліги Європи в ефірі телеканалу "Футбол 1".

«Як у Львові, так і тут після першого тайму у мене було відчуття, що мм можемо пройти цю команду. Але нам не вистачило терпіння. Ми кинулися на «Севілью», замість того, щоб контролювати м'яч – і привезли собі дві контратаки, які «Севілья» релизовала.

Я задоволений усіма хлопцями. Тим, як ми грали в Лізі Європи. Ми принесли достатню кількість очок у скарбничку українського футболу.

Думаю, що ми програли це протистояння не тут, а у Львові. Тоді в першому таймі ми могли вирішити результат протистояння.

«Севілья» – досвідчена команда, вона використовувала наші помилки. Сьогодні теж помилка нашого гравця Малишева призвела до того, що «Севілья» відразу ж реалізувала свій момент.

Помилка Малишева цілком з'ясовна. Нічого страшного в цьому не було. Мене засмутило те, що ми в другому таймі почали неправильно грати. Ми хотіли відразу приголомшити суперника, замість того щоб контролювати м'яч. Було ще багато часу.

Зараз ми створили нову команду. У нас два молодих футболіста стали гравцями основного складу – Малишев і Коваленко. Гра команди досить агресивна і видовищна. Ми граємо в атакуючий фтубол. Раніше говорили, що у нас в складі грають одні бразильці, зараз же у нас просто грають хороші гравці.

Майбутнє? Нас чекає дуже складна гра з «Карпатами», потім з «Олександрією» в півфіналі кубка. Потім і будемо говорити, що буде далі», – сказав Луческу.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв "Севільї" з рахунком 1:3 і, поступившись за підсумками двох матчів 3:5, вибув із боротьби у Лізі Європи.