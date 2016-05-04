Три гравці основи "Шахтаря" можуть пропустити матч проти "Севільї"

Підготовку до матчу проти «Севільї» донецький «Шахтар» розпочав напередодні, провівши тренування на заміській базі у Святошино, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Команди були розділені на дві групи - перша відновлювалася після матчу чемпіонату, у другій були повноцінні навантаження. За індивідуальною програмою працювали Даріо Срна, Олександр Гладкий та Дентіньо.

Є кадрові проблеми і в суперника «Шахтаря». У недільному матчі проти «Еспаньола» травму отримав основний центрбек «Севільї» Тімоті Колодзейчак. Француз зіткнувся зі своїм партнером, юним вихованцем клубу Хосе Матосом. Ніч на понеділок Тімоті провів в каталонській лікарні. Струсу мозку у нього не виявили, однак, участь у грі проти «Шахтаря» наразі під питанням. Гравця чекають ще обстеження в «Севільї», де і приймуть остаточне рішення.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" розпочнеться в четвер, 5 травня, о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) і для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися великої нічиєю (3:3, 4:4 і т. д.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.