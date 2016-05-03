Тренер "Баварії" Гвардіола напередодні півфіналу Ліги чемпіонів: "Хочемо багато володіти м'ячем і забивати голи"

Напередодні півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА "Баварія" - "Атлетико" тренери обох команд провели обов'язкову прес-конференцію.

Зокрема, Хосеп Гвардіола готується до останнього домашнього матчу Ліги чемпіонів біля керма "Баварії", але має намір перед від'їздом з Мюнхена зіграти у міланському фіналі турніру.

"Не слід думати про те, скільки голів ми заб'ємо. В першу чергу необхідно добре захищатися і контролювати гру. Хочемо багато володіти м'ячем і забивати голи. "Атлетіко" здорово обороняється, але і атаку завжди готовий провести що треба. З такими суперниками грати дійсно складно. Це дуже зіграна команда, взаєморозуміння у мадридців просто блискуче. Але свої моменти ми створимо, нехай, можливо, і не так багато.

Це мій останній матч Ліги чемпіонів у Мюнхені, і тут до мене завжди ставилися дуже добре. Футбол в Німеччині має свої особливості, і до якихось речей мені довелося адаптуватися. Але я отримав безцінний досвід. За час моєї роботи з "Баварією" ми добилися серйозних успіхів. Але вийти у фінал Ліги чемпіонів завжди неймовірно важко", - зазначив Гвардіола.

У свою чергу, головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне вважає: "Футбол - чудовий вид спорту, і грати в нього можна дуже по-різному. Багато залежить від того, які гравці є у вас в розпорядженні. Ми старанно працювали в останні роки, а зараз пожинаємо плоди. У нас багато досвідчених хлопців, але добре вписалися в команду і новобранці, чому я дуже радий. Наші результати говорять самі за себе.

Ми дуже вдало провели перший матч з "Баварією", але подивимося, що ми покажемо завтра. У тому, що "Баварія" буде на висоті, сумнівів немає. Однак кожен матч унікальний. Завтра ми хочемо виграти. Хочемо зіграти у футбол і добитися успіху. Головне - вийти у фінал".

Як повідомляв УНІАН, перший матч "Атлетіко" - "Баварія" завершився з рахунком 1:0 на користь команди з Мадрида. Таким чином, "Баварії" у матчі-відповіді потрібно перемагати з різницею в два м'ячі і більше, або, при підсумковому рахунку 1:0, сподіватися на успіх в додатковий час або в серії пенальті. Будь-який інший результат дозволить вийти у фінал "Атлетіко".

Матч "Баварія" - "Атлетико" розпочнеться сьогодні в Мюнхені о 21.45 за київським часом.