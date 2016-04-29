Капітан "Шахтаря" Срна: "Я зможу зіграти в матчі-відповіді з "Севільєю"

Капітан «Шахтаря» Даріо Срна поділився враженнями про перший матч півфіналу Ліги Європи проти іспанської «Севільї» з клубною прес-службою ФК "Шахтар".

"Мої попередні картки у півфіналі «згоріли», тому в наступному матчі я можу брати участь", - розвіяв чутки Даріо в першу чергу.

"Тепер по грі. У першому таймі сильнішими були ми, а в другому – «Севілья». Потрібно було знімати всі питання ще в перші 45 хвилин. У нас було більше моментів, але, на жаль, пропустили. У другій половині зустрічі був психологічний і фізичний спад. «Севілья» змінила тактику і відчула впевненість. Але ми билися до кінця. Всі наші футболісти хотіли перемогти, видали свій максимум! Після того як пропустили, зібралися, показали характер, хороший футбол, весь час атакували і мали забивати ще".

"Зараз шансів більше у севільців, проте ми не будемо опускати руки. Поїдемо в Іспанію і будемо битися. Ви знаєте, що «Шахтар» переміг своїх суперників на виїзді, чому б не повторити те ж саме і з «Севільєю».

"Щодо епізоду з пенальті я питав Факундо, він відповів, що дотик був. Що ж, зараз вже нічого не зміниш. Треба готуватися далі, у футболі все можливо. Вірю в свою команду, ми можемо добитися хорошого результату на виїзді. Може, рахунок 2:2 у нашій третій зустрічі з «Севільєю» на щастя для нас, подивимося», – зазначив Срна.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі півфіналу Ліги Європи у Львові "Шахтар" і "Севілья" зіграли внічию - 2:2.

Матч-відповідь відбудеться 5 травня в Севільї.