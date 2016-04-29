"Вільярреал" виграв у "Ліверпуля" в кінцівці першого матчу півфіналу Ліги Європи

У Вільярреалі завершився перший півфінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Вільярреал" приймав англійський "Ліверпуль" і виграв з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри, в додані арбітром хвилини до основного часу матчу.

Гра проходила у приблизно рівній боротьбі з невеликою територіальною перевагою господарів поля. Тим не менш, ні в однієї, ні в іншої команди атаки не доходили до логічного завершення. І, здавалося, матч котиться до закономірної нічиєї.

Тим не менш, в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, гол забив Адріан. Господарі розігнали контртаку, в якій Суарес вийшов один на один по правому флангу, але не поскупився і викотив м'яч на лінію воротарського майданчика. Набігший Адріан спокійно вразив порожні ворота.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 5 травня в Ліверпулі.