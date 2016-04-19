Перед матчем "Динамо" тепер купити алкоголь не вийде

У день футбольного матчу між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" буде заборонено продавати алкоголь на відстані одного кілометра від НСК "Олімпійський". Про це повідомляє прес-служба Печерської райдержадміністрації в місті Києві.

Відзначається, що така заборона вводиться з метою попередження нещасних випадків під час футбольного матчу.

"24 квітня 2016 року з 16:00 до 21:30 необхідно призупинити продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів та продукції в скляній тарі відповідно до ст.15-3 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", пп.2 п.22 Постанови КМ України від 25.04.2012 №341 «Про порядок організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів»", - йдеться в повідомленні.

Матч 23-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Ворсклою" відбудеться 24 квітня о 19:30.