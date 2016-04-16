Прем'єр-ліга, 22-й тур, "Дніпро" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає на своєму полі харківський "Металіст".

Зустрічаються команди, які займають 4-е і 10-е місця в турнірній таблиці.

Нещодавнє відставання «Дніпра» в 10 очок від бронзової позиції, завдяки 4-матчевої переможної серії, де знайшлося місце для двох виграшів у суперників, які йдуть вище, скоротили цю відстань до мінімуму. А прогноз для дніпропетровців варто назвати оптимістичним, адже всі головні конкуренти не значаться в календарі залишилися ігор сезону. Хоча записувати по 3 бали в останніх турах підопічним Мирона Маркевича передчасно. Причин дві – іноді колектив під його керівництвом за короткий термін втрачає всю свою ігрову привабливість і високу боєздатність. По-друге, рік тому в подібній же ситуації ослаблений «Металіст» зумів в Дніпропетровську встояти і зберегти безгольову нічию.

На сьогодні харків'яни ще не перемагали на чужих полях з початку змагань, за кількістю забитих м'ячів випереджають тільки «Говерлу», а пропустили після фіаско з «Шахтарем» взагалі більше всіх суперників.

Якщо ж зараз дніпряни переможуть, вони візьмуть у принципового опонента 6 очок в одному сезоні вперше після сезону 2004/2005 рр. Перший м'яч у зустрічі стане 100-м за час цього протистояння.

На котируваннях букмекерських контор "Дніпро" вважається явним фаворитом. Ставки на перемогу господарів приймаються з коефіцієнтом 1,07 до 1, на нічию - 8,32 до 1, а на перемогу "Металіста" - 25,59 до 1.

Матч "Дніпро" - "Металіст" розпочнеться на "Дніпро-Арені" у Дніпропетровську о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.