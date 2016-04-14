Гвардіола: "Баварія" готова битися з будь-яким суперником у півфіналі Ліги чемпіонів"

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Хосеп Гвардіола заявив, що його команда готова битися з будь-яким суперником у півфіналі Ліги чемпіонів. Про це він сказав після повторного чвертьфінального матчу турніру з португальською "Бенфікою" (2:2), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Вітаю клуб з виходом в п'ятий півфінал поспіль. Ми задоволені. Виконали план на матч. Зіграли, як і хотіли, тобто створили достатню кількість моментів. Хочу привітати весь тренерський штаб і особливо гравців. Як відомо, останнім часом у нас були проблеми в захисті, але ми впоралися. Тепер хочемо вийти у фінал", - сказав Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Він також додав, що в суспільстві дуже високі очікування від виступу "Баварії" в Лізі чемпіонів. Від мюнхенського клубу чекають перемоги в турнірі.

"Останнім часом ходили розмови, що якщо ми не виграємо Лігу чемпіонів, це буде провал. Я нічого не можу з цим вдіяти. За останні три сезони ми виграли величезну кількість матчів у Лізі чемпіонів, тому, природньо, очікування високі, - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Баварія", зігравши внічию 2:2 з лісабонською "Бенфікою", вийшла до півфіналу ЛЧ. Перший чвертьфінальний поєдинок між цими командами завершився з рахунком 1:0 на користь мюнхенців.

Хосеп Гвардіола працює з "Баварією" майже три роки, але раніше жодного разу не виводив команду до фіналу Ліги чемпіонів. У наступному сезоні іспанський фахівець буде очолювати англійський "Манчестер Сіті".