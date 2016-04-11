Легендарний екс-футболіст Шевченко хоче в майбутньому очолити "Челсі"

Асистент головного тренера збірної України Андрій Шевченко заявив, що одного разу хотів би очолити лондонський "Челсі", повідомляє metro.co.uk.

"Ніколи не знаєш, що може трапитися в житті. У мене хороші стосунки з "Челсі". Я постараюся стати його менеджером в майбутньому", - сказав тренер-початківець.

Шевченка у 2006 році перейшов в лондонську команду з Мілана за 30 мільйонів фунтів. За два сезони в "Челсі" він провів 47 матчів у Прем'єр-лізі, забивши 9 м'ячів.

"Челсі" - велика команда і великий клуб. Було здорово грати тут. Я полюбив вболівальників "Челсі" тому що вони особливі. Вони підтримували мене протягом усього мого перебування тут", - додав колишній футболіст.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 39-річний Андрій Шевченко був призначений асистентом головного тренера збірної України з футболу. Це його перша тренерська робота в кар'єрі.