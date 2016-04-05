Мессі може ініціювати судовий процес проти авторів розслідування про офшори

Про це йдеться в заяві від імені сім'ї футболіста, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Звинувачення в тому, що ми нібито створили новий спосіб ухилення від податків, а також мережу [компаній] для відмивання грошей, є помилковими і образливими", - зазначається в заяві.

Родина Мессі вже звернулася до адвокатів, щоб вивчити можливість подання судового позову на німецьке видання Suddeutsche Zeitung і Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

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Також, заяву на підтримку Мессі випустив його клуб - каталонська "Барселона".

"Клуб "Барселона" заявляє, що довіряє аргументам, наведеним родиною Мессі, і що з моменту публікації "панамських досьє" та публікацій, що зв'язують їх з Ліонелем Мессі, клуб надавав підтримку гравцеві і його родині", - йдеться в заяві "Барселони".

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Як повідомляв УНІАН раніше, в документах Mossack Fonseca зустрічаються імена приблизно 20 відомих футболістів, серед яких - володар п'яти золотих м'ячів лідер "Барселони" Ліонель Мессі.