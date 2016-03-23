Ребров спростував чутки про звільнення з "Динамо"

Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров не підтвердив інформацію про те, що він може залишити «Динамо» влітку, повідомляє Трибуна.

«Я не збираюся залишати «Динамо», у мене чинний контракт. Контракт до 2017 року? Краще запитати у президента «Динамо», – відповів Ребров.

Раніше, видання опублікувало новину з посиланням на власні джерела про те, що тренер і керівництво клубу поки не домовилися про продовження угоди – Ребров і боси "Динамо" розійшлися в поглядах на методи комплектації команди.

Також за інформацією видання, контракт тренера закінчується цього літа, а не у 2017-му році, як повідомлялося раніше.

Інтерес до Реброву проявляють «Галатасарай» і «Фенербахче», де він грав у 2002-2004 роках, але поки конкретних пропозицій не надходило.

Якщо Ребров залишить «Динамо», то разом зі своїм помічником Раулем Ріанчо.