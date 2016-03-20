Прем'єр-ліга, 19-й тур, "Динамо" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить центральний матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які посідають 1-е і 3-є місця в турнірній таблиці.

На цьому тижні кияни завершили виступи у єврокубках і можуть повністю зосередитися на національних турнірах. І якщо матч-відповідь чвертьфіналу Кубка проти "Олександрії" відбудеться ще не скоро (6 квітня), то в чемпіонаті у команди кожен матч і кожне очко буквально "на вагу золота". Адже "Шахтар" дихає в спину, а попереду у команд ще очна гра. Враховуючи той факт, що в першому колі кияни прооиграли "Шахтарю" з розгромним рахунком 0:3, команді варто подбати про те, щоб не втрачати очки до очного протистояння.

У свою чергу, "Зоря" вперше з 70-х років минулого століття претендує на медалі чемпіонату країни. Якщо в минулому сезоні луганчани посіли 4-е місце, то зараз в боротьбі з "Дніпром" за місце у трійці кращих виглядають фаворитами. Але, це передбачає стабільно класну гру. І втрачати очки команда не має права, також як і "Динамо".

Фаворитом очної гри є київська команда.

На котируваннях букмекерських контор на перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,33 до 1, на нічию - 4,44 до 1, а на перемогу "Зорі" - 8,74 до 1.

Матч "Динамо" - "Зоря" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".