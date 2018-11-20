Стали відомі вісім збірних, з якими Україна точно не зіграє у відборі Євро-2020

Жеребкування відбіркового турніру відбудеться 2 грудня в ірландському Дубліні.

Збірна України з футболу буде посіяна у другому кошику при жеребкуванні відбірного турніру чемпіонату Європи-2020.

Разом з нашою командою тут виявляться Ісландія, Росія, Чехія, Швеція, Боснія і Герцеговина, Австрія, Данія, Уельс, а також Польща або Німеччина (все залежить від результату сьогоднішнього матчу Ліги націй Португалія – Польща), повідомляє Footballhd.kz.

У першому кошику при жеребкуванні відбору Євро-2020будут Швейцарія, Португалія, Англія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія та Хорватія. На ще одне місце, знову ж, претендують Німеччина і Польща.

Чемпіонат Європи 2020 року пройде в 12 містах 12 країн, а фінальний матч відбудеться у Лондоні на стадіоні «Уемблі».