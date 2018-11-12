Хацкевич визнаний найкращим тренером 15-го туру УПЛ

Попри післясмак єврокубкового матчу та кілька суттєвих втрат, «Динамо» виграло з великим рахунком – 4:0.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону 2018/2019, за підсумками якого кращим трненером визнано наставника київського Динамо Олександра Хацкевича.

Досить складний і відповідальний графік восени у «Динамо», де кияни змагаються на трьох фронтах. Причому, на кількох із них якраз у листопаді випали матчі підвищеної відповідальності. Серед них – поєдинки проти «Шахтаря» в УПЛ та «Ренна» в Лізі Європи, а також – проти ФК «Маріуполь», який останнім часом став принциповим суперником для динамівців. Попри післясмак єврокубкового матчу та кілька суттєвих втрат, «Динамо» виграло з великим рахунком – 4:0.

Тож сьогоднішній лауреат – головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич. Його підопічні завдали розгромної поразки маріупольцям, здобувши другу перемогу за тиждень, повідомляє прес-служба Об’єднання.

1. Номінальний результат команди – 5

(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)

«Динамо» опинилося в положенні команди, яка наздоганяє лідера, що пішов у відрив – за таких обставин втрачати очок не можна. До того ж, останні роки загострили протистояння з азовцями. Була потреба яскраво зіграти у чемпіонаті, адже після поразки від «Шахтаря» (де були шанси на очки) кияни мали шанс реабілітуватися перед фанами в домашньому матчі.

2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 5

(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)

Ця гра запам’ятається суттєвими кадровими проблемами «Динамо». Через дискваліфікацію не грав Кенджора, через пошкодження – Пиварич (маємо повністю перезавантажені фланги захисту), все ще відсутній Бесєдін, який давно відновлюється після травми.

3. Майстерність в роботі з кадрами – 5

(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)

Відсутнього поляка Кенджору праворуч у обороні замінив номінальний півзахисник Морозюк, а ліворуч знову зіграв Миколенко, який радує у матчах листопада. В атаці вимушено, але ефективно використовувався Вербич, хоча відчувається, що словенець за основною спеціалізацією – не є гравцем вістря. До того ж, ми вже почали звикати до присутності Сідіклея – бразилець явно розкривається на місці лівого вінгера.

4. Тренерська майстерність – 5

(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)

Цього разу «родзинкою» гри «Динамо» стало особливе поєднання гравців у центрі поля, адже в трійці Буяльський-Шепелєв-Шапаренко всі гравці здорово працюють на атаку, в позиційному наступі була можливість кількісної та якісної переваги саме за рахунок цієї властивості. Вербич як не найбільш типовий центрфорвард додавав атакам гнучкості. Дуже здорово зіграла команда у пресингу, звідси помилки гостей на власній половині поля та голи, створені саме за рахунок тиску. Окремо відзначимо, що штаб керував грою. Зміни вийшли своєчасними, а після важких емоційно та фізично матчів команда зберегла свіжість.

5. Накопичувальний критерій – 4

(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)

Це друга перемога киян за тиждень, причому, як і в випадку матчу проти «Ренну», вона вийшла видовищною, результативною та досить переконливою. Звісно, віддаючи належне позитивним зрушенням в атакувальній фазі гри, ми пам’ятаємо й про невдалі відрізки у матчах динамівців, певні помилки в обороні. Поки що нема стабільності в результаті, але якраз оці два матчі засвідчують хороші тенденції та можливе започаткування позитивних серій.

Середній бал – 4,8