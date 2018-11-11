Динамо обіграло з великим рахунком Маріуполь в матчі Прем'єр-ліги

Гра в Києві завершилася з рахунком 4:0.

В Києві на НСК Олімпійський завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало Маріуполь і домігся впевненої перемоги.

Гра завершилася з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни відразу ж захопили ігрову та територіальну перевагу в цьому матчі, але для того, щоб відкрити рахунок, команді знадобилося півгодини.

На 33-й хвилині Томаш Кадар розрізною передачею запустив по лівому флангу Віталія Миколенко, який прострілив точно на Миколу Шапаренко. Перший удар молодого динамівця Евагений Гальчук відбив перед собою, а з другої спроби Микола відправив м'яч у ворота - 1:0.

А вже на початку другого тайму кияни довели рахунок до розгромного. На 57-й хвилині після передачі Володимира Шепелєва м'яч підхопив Микола Морозюк і з правого флангу прострілив на лінію воротарського майданчика, після чого Беньямін Вербич відправив м'яч у ворота - 2:0. А через 5 хвилин, на 62-й, швидка комбінація киян завершилася ударом Віктора Циганкова із забійної позиції. Гальчук в падінні відбив м'яч, який відскочив на ногу Сергія Чоботенко і залетів у ворота - автогол.

Нарешті, на 85-й хвилині Биков схопив за футболку Шепелєва у своєму штрафному майданчику і суддя призначив пенальті. 11-метровий спокійно і впевнено реалізував Циганков - 4:0.

Таким чином, Динамо набрав 32 очки і зберегло 2-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У Маріуполя, як і раніше, 20 очок і команда ділить 6-7 місця з чернігівською Десною.