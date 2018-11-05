Шевченко не викликав Ракицького і Марлоса на матчі збірної України у листопаді

Вперше звернув на себе увагу тренерського штабу юний динамівець Віталій Миколенко.

Андрій Шевченко викликав на збір перед матчами зі Словаччиною і Туреччиною 23 футболіста.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Не отримали виклик гравці «Шахтаря» Ярослав Ракицький і Марлос. Зате звертає на себе увагу перший виклик 19-річного гравця "Динамо" Віталія Миколенка. Ще два потенційних новачка занесені до резервного списку - 21-річний Мар'ян Швед з "Карпат" і 22-річний Андрій Борячук ("Маріуполь").

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Вперше Шевченко викликав і 25-річного півзахисника гірників Сергія Болбата, який свій єдиний матч за збірну провів ще в 2014 році за Михайла Фоменка.

Слід відзначити повернення до списку головної команди молодих і талановитих Віктора Коваленка ("Шахтар") та Миколи Шапаренка ("Динамо").

Склад збірної України виглядає так:

Воротарі - Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники - Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі – «Шахтар»), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Ігор Пластун («Гент», Бельгія).

Півзахисники - Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Руслан Малиновський («Генк» Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина).

Нападник Роман Яремчук ( «Гент», Бельгія).

Резерв: Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва – «Динамо»), Владислав Кулач («Ворскла»), Андрій Борячук («Маріуполь»), Мар'ян Швед («Карпати»).

Зазначимо, що 16 листопада збірна України зіграє заключний поєдинок у Лізі націй-2018 зі Словаччиною, а 20-го числа відбудеться товариський матч з Туреччиною.