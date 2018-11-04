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Десна вирвала нічию у поєдинку з Олександрією

15:55, 04 листопада 2018
Футбол
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"Олександрія" - "Десна" / facebook.com/fcolexandria

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

На 53-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок. Андрій Запорожан реалізував пенальті, призначений за гру рукою захисника "Десни" Андрія Гітченка.

На 87-й хвилині Гітченко виправився, замкнувши біля чужих воріт простріл зі штрафного. Рахунок зрівнявся - 1:1.

Після цього туру "Олександрія" набрала 27 очок і продовжує перебувати на третьому місці в турнірній таблиці. У "Десни" на 10 очок менше, команда замикає верхню шістку.

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Теги: #УПЛ