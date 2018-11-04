Десна вирвала нічию у поєдинку з Олександрією

Третя команда УПЛ втратила очки вдома.

В Олександрії відбувся черговий матч 14-го туру Прем'єр-ліги. «Олександрія» поділила очки з «Десною». Матч завершився внічию 1:1.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

На 53-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок. Андрій Запорожан реалізував пенальті, призначений за гру рукою захисника "Десни" Андрія Гітченка.

На 87-й хвилині Гітченко виправився, замкнувши біля чужих воріт простріл зі штрафного. Рахунок зрівнявся - 1:1.

Після цього туру "Олександрія" набрала 27 очок і продовжує перебувати на третьому місці в турнірній таблиці. У "Десни" на 10 очок менше, команда замикає верхню шістку.