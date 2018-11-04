Десна вирвала нічию у поєдинку з Олександрією
15:55, 04 листопада 2018Футбол
118 0
Третя команда УПЛ втратила очки вдома.
"Олександрія" - "Десна" / facebook.com/fcolexandria
В Олександрії відбувся черговий матч 14-го туру Прем'єр-ліги. «Олександрія» поділила очки з «Десною». Матч завершився внічию 1:1.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
На 53-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок. Андрій Запорожан реалізував пенальті, призначений за гру рукою захисника "Десни" Андрія Гітченка.
На 87-й хвилині Гітченко виправився, замкнувши біля чужих воріт простріл зі штрафного. Рахунок зрівнявся - 1:1.
Після цього туру "Олександрія" набрала 27 очок і продовжує перебувати на третьому місці в турнірній таблиці. У "Десни" на 10 очок менше, команда замикає верхню шістку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter