Гравця ПСЖ затримали за водіння в нетверезому вигляді і позбавлять водійських прав

Французький клуб оштрафує футболіста за порушення етичних норм.

У півзахисника «Парі Сен-Жермен» Марко Верратті виникли проблеми з законом, повідомляє l'Equipe.

У ніч з 30-го на 31 жовтня футболіст був затриманий поліцією в нетверезому вигляді. У його крові містилося 0,49 проміле при допустимому значенні 0,2 проміле.

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Гравця відпустили під заставу, порушено справу. Найближчим часом він буде притягнутий до відповідальності. Йому загрожує позбавлення прав на тривалий термін.

Крім того, «ПСЖ» оштрафує Верратті з пунктом про порушення правил етичних норм.

У нинішньому сезоні Верратті взяв участь в семи матчах французької Ліги 1, в яких записав на свій рахунок одну гольову передачу. «ПСЖ» після 11 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції.

Як повідомляв УНІАН, лондонський "Тоттенхем" оштрафував голкіпера "Шпор" і збірної Франції Уго Льоріса на 280 тисяч євро за водіння у п'яному вигляді.