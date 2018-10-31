З'явилося відео останнього злету і падіння вертольота власника Лестера: у катастрофі ніхто не вижив

Вертоліт злетів прямо з футбольного поля на домашньому стадіоні "Лестера", а потім впав за трибунами.

З'явилося відео, на якому відображено момент останнього зльоту вертольота власника «Лестера» Вішая Шрівадданапрабхі.

Вертоліт злетів прямо з футбольного поля на стадіоні «Кінг Пауер Стедіум» після матчу з «Вест Хемом» 27 жовтня, набрав висоту, а потім закружляв у повітрі і впав за трибунами.

Крім власника "Лестера", в катастрофі загинули ще чотири людини.

Вішай Шрівадданапрабха став власником «Лестера» в 2011-му. В сезоні 2015/16 його клуб сенсаційно виграв Прем'єр-лігу.

За даними ЗМІ, «Лестер» збирається перейменувати стадіон на честь Вішая.