З'явилося відео останнього злету і падіння вертольота власника Лестера: у катастрофі ніхто не вижив
14:38, 31 жовтня 2018Футбол
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Вертоліт злетів прямо з футбольного поля на домашньому стадіоні "Лестера", а потім впав за трибунами.
Власник "Лестера" Вішай Шривадданапрабха загинув під час катастрофи вертольота 27 жовтня / REUTERS
З'явилося відео, на якому відображено момент останнього зльоту вертольота власника «Лестера» Вішая Шрівадданапрабхі.
Вертоліт злетів прямо з футбольного поля на стадіоні «Кінг Пауер Стедіум» після матчу з «Вест Хемом» 27 жовтня, набрав висоту, а потім закружляв у повітрі і впав за трибунами.
Крім власника "Лестера", в катастрофі загинули ще чотири людини.
Вішай Шрівадданапрабха став власником «Лестера» в 2011-му. В сезоні 2015/16 його клуб сенсаційно виграв Прем'єр-лігу.
За даними ЗМІ, «Лестер» збирається перейменувати стадіон на честь Вішая.
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