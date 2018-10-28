Динамо сенсаційно програло на своєму полі Львову у чемпіонаті УПЛ

Перемогу гостям приніс гол бразильця Тейлора в першому таймі.

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 13-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало ФК "Львів". Матч завершився перемогою гостей - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол був забитий у середині першого тайму. Бразильський легіонер ФК "Львів" Тейлор отримав м'яч у середині поля і без перешкод вирвався на ударну позицію, звідки пробив у дальній кут. 0:1.

Команда Олександра Хацкевича збилася на штурм воріт гостей наприкінці зустрічі, проте ворота "Львова" так і залишилися "сухими".

"Динамо" не набрало у цьому турі жодного очка і відпустило "Шахтар" у турнірній таблиці - тепер розрив між командами складає 5 очок. В наступному турі лідери Прем'єр-ліги зіграють між собою - матч відбудеться в Харкові.