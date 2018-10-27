Десна обіграла Маріуполь у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги
15:54, 27 жовтня 2018Футбол
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Гра в Чернігові завершилася з рахунком 2:0.
Безбородько зробив дубль у матчі Десни і Маріуполя / upl.ua
У Чернігові завершився стартовий матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Десна" приймала "Мариупрль".
Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Вже на 4-й хвилині гри Денис Безбородько відкрив рахунок у матчі. А на самому початку другого тайму, на 47-й хвилині, Безбородько подвоїв перевагу своєї команди і зробив дубль.
Таким чином, Десна набрала 16 очок і впритул наблизилася до Маріуполя (17) у боротьбі за 5-6 місця в турнірній таблиці ліги.
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