Хацкевич після матчу Динамо - Ренн: позитивну оцінку заслужила вся команда

Наставник Динамо прокоментував гру Ліги Європи.

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич після матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо - Ренн похвалив свою команду.

"В першу чергу позитивну оцінку заслужила вся команда. Коли була можливість – ми контролювали, створювали атаки. Гра змінюється. «Ренн», пропустивши, взяв ініціативу в свої руки. Так, у нас був брак в центрі поля, але і «Ренн» змушував наших гравців помилятися. Проте ми терпіли, забили, добилися результату. Це заслуговує на повагу", - зазначив Хацкевич на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо Київ.

Говорячи про персоналії, тренер зауважив: "Циганков вчора ввечері, після тренування відчув, що не готовий на 100%. Ми вирішили не ризикувати його здоров'ям. Сідклей, що замінив його, зіграв досить впевнено. Миколенко грав і вперед на атаку, і на оборону, і зіграв добре. По грі попереду і ззаду до нього претензій зараз взагалі немає. Головне – набиратися впевненості в кожному матчі, щоб грати ще краще".

"Ті, хто виходить на заміну – це посилення команди. Готовий Сидклей – грає. Че Че вийшов – посилив. Тут гра силова і Че Че додає в контролі м'яча, спокою. Супряга теж вийшов, старався, боровся. Кажуть, що я мало довіряю новачкам. Але коли вони будуть готові – будуть грати", - додав тренер.

"Я бачу команду кожен день і знаю, як хто готовий. Є тактика команди, є різні суперники, є різні матчі. Французький футбол більш силовий, і потрібні були ті футболісти, хто відповідають такому стилю. Сьогодні зіграли ті, хто зіграв. Результат – на табло", - підсумував Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Динамо обіграло французький Ренн з рахунком 2:1. Український віце-чемпіон набрав 5 очок і ділить 1-2 місця в турнірній таблиці Групи К Ліги Європи з азербайджанським Карабахом.