Ярмоленко зробили операцію в Лондоні
12:42, 22 жовтня 2018Футбол
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Український хавбек пропустить півроку через травму.
Андрій Ярмоленко переніс операцію на ахіллі / REUTERS
Сьогодні вранці в Лондоні півзахиснику «Вест Хема» і збірної України Андрію Ярмоленку зробили операцію на ахіллі. Про це інформує сайт "Команда №1".
Як повідомляв УНІАН раніше, в матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Тоттенхема" Ярмоленко отримав травму, через яку буде змушений пропустити мінімум шість місяців.
У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 з них — в основі), забивши 2 голи.
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