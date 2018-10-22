Ярмоленко зробили операцію в Лондоні

Український хавбек пропустить півроку через травму.

Сьогодні вранці в Лондоні півзахиснику «Вест Хема» і збірної України Андрію Ярмоленку зробили операцію на ахіллі. Про це інформує сайт "Команда №1".

Як повідомляв УНІАН раніше, в матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Тоттенхема" Ярмоленко отримав травму, через яку буде змушений пропустити мінімум шість місяців.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 з них — в основі), забивши 2 голи.