На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті залишилося у продажу всього 5 тисяч квитків

Вболівальники у Харкові виявляють великий інтерес до матчу англійської та української грандів.

За 6 днів до суперматча з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів у продажу залишається всього 5 тисяч квитків.

Квитки, в тому числі на центральні місця в SkyUp Club, ще доступні, повідомляється в офіційному Twiiter Фк "Шахтар".

Заповітні квитки можна придбати онлайн, а також в касах ОСК "Металіст" у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 23 жовтня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри о 22:00.