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На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті залишилося у продажу всього 5 тисяч квитків

14:58, 17 жовтня 2018
Футбол
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На матч Шахтар - Манчестер Сіті можна ще придбати квитки усіх цінових категорій / shakhtar.com

Квитки, в тому числі на центральні місця в SkyUp Club, ще доступні, повідомляється в офіційному Twiiter Фк "Шахтар".

Заповітні квитки можна придбати онлайн, а також в касах ОСК "Металіст" у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 23 жовтня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри о 22:00.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар#квитки на Лігу чемпіонів