На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті залишилося у продажу всього 5 тисяч квитків
14:58, 17 жовтня 2018Футбол
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Вболівальники у Харкові виявляють великий інтерес до матчу англійської та української грандів.
На матч Шахтар - Манчестер Сіті можна ще придбати квитки усіх цінових категорій / shakhtar.com
За 6 днів до суперматча з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів у продажу залишається всього 5 тисяч квитків.
Квитки, в тому числі на центральні місця в SkyUp Club, ще доступні, повідомляється в офіційному Twiiter Фк "Шахтар".
Заповітні квитки можна придбати онлайн, а також в касах ОСК "Металіст" у Харкові.
Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 23 жовтня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри о 22:00.
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