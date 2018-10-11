Челсі відправить неслухняних фанатів в концтабір Освенцим

Власник лондонського клубу Роман Абрамович вирішив боротися з антисемітизмом.

Лондонський «Челсі» буде відправляти фанатів, що провинилися, у концтабір «Освенцим», повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, власник «аристократів» Роман Абрамович, який є євреєм за походженням, планує повністю викорінити прояви антисемітизму серед фанатів свого клубу.

Російський мільярдер вважає, що звичайної заборони на відвідування матчів недостатньо. Фанатам, що завинили, буде надаватися вибір - або повне анулювання сезонних абонементів, або екскурсія по концтабору «Освенцим».

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«Якщо просто заборонити людям ходити на стадіон, їхня поведінка не зміниться. Ця політика дає їм шанс зрозуміти, що вони накоїли, і змусити їх вести себе краще. У минулому ми просто банили вболівальників на строк до трьох років. А тепер ми пропонуємо їм варіант: або заборону, або відвідування курсів в Освенцимі разом з нашими співробітниками з викорінення дискримінації», – сказав голова ради директорів «Челсі» Брюс Бак.

В Освенцимі розташовувався один з найбільших нацистських таборів смерті. За час Другої світової війни тут було вбито понад півтора мільйонів людей, переважно євреїв.

Зазначимо, що раніше таку ж ідею - відправити вболівальників в Освенцим у виховних цілях - висував римський «Лаціо».