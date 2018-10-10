Форвард Динамо Бесєдін вибув через травму на три тижні

22-річному нападнику діагностували рецидив травми ахіллового сухожилля.

Нападник «Динамо» і збірної України Артем Бесєдін не вийде на поле у найближчі три тижні.

22-річному форварду діагностували рецидив травми ахіллового сухожилля, повідомляє "Динамоманія". Через пошкодження молодий гравець вже пропустив близько місяця, після чого повернувся в стрій, провів три матчі і змушений знову заліковувати травму.

Через пошкодження Бесєдін залишив розташування збірної України, а замість гравця «Динамо» «синьо-жовтих» поповнив нападник «Кайсеріспору» Артем Кравець.

Нагадаємо, найкращим гравцем «Динамо» у вересні вболівальники обрали півзахисника Віктора Циганкова.