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Форвард Динамо Бесєдін вибув через травму на три тижні

11:07, 10 жовтня 2018
Футбол
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Артем Бесєдін / REUTERS

22-річному форварду діагностували рецидив травми ахіллового сухожилля, повідомляє "Динамоманія". Через пошкодження молодий гравець вже пропустив близько місяця, після чого повернувся в стрій, провів три матчі і змушений знову заліковувати травму.

Через пошкодження Бесєдін залишив розташування збірної України, а замість гравця «Динамо» «синьо-жовтих» поповнив нападник «Кайсеріспору» Артем Кравець.

Нагадаємо, найкращим гравцем «Динамо» у вересні вболівальники обрали півзахисника Віктора Циганкова.

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Теги: #Динамо Київ#Артем Бєсєдін