У збірній України перед матчами з Італією і Чехією відбулася рокіровка

До збірної повернувся Артем Кравець.

Сьогодні, 8 жовтня, стартував збір національної команди України з футболу напередодні поєдинків з Італією і Чехією.

У середу, 10 жовтня, збірна України зіграє товариський матч з італійцями.

Читайте такожФФУ відреагувала на ідею проведення матчу з Росією: тільки після грі з командою планети Марс

12 жовтня на ОСК «Металіст» буде проведено відкрите тренування. 16 жовтня у Харкові Україна зіграє проти Чехії в Лізі націй.

У складі збірної України є зміни. Замість травмованого Артема Бесєдіна до збірної викликаний інший нападник Артем Кравець. Про це повідомляє прес-служба національної команди.

Останній раз Кравець грав за національну команду 23 березня в товариському матчі проти Саудівської Аравії. У цьому сезоні 29-річний форвард провів 4 матчі за турецький «Кайсеріспор», але результативними діями не відзначався.

Також залишив розташування збірної України Віталій Буяльський, який отримав пошкодження і пропустить 10-14 днів.