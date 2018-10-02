Шахтар не є фаворитом матчу 2-го туру Ліги чемпіонів з Ліоном
11:10, 02 жовтня 2018Футбол
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На думку букмекерів, "Ліон" має вищі шанси на перемогу в сьогоднішній грі.
"Шахтар" не є фаворитом матчу в Ліоні / uefa.com
Сьогодні в Ліоні на арені "Стад де Ліон" відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому місцевий "Ліон" прийматиме донецький "Шахтар".
Аналітики букмекерських контор вважають команду господарів фаворитом гри, повідомляється на спеціалізованому порталі BetExplorer. Портал зібрав дані більш ніж 20 провідних букмекерських контор світу і вивів середній коефіцієнт. На перемогу французів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,84 до 1, на нічию - 3,81 до 1, а на перемогу гірників - 4,33 до 1.
Матч "Ліон" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00 за київським часом. УНІАН проведе пряму онлайн-трансляцію матчу.
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