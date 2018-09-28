УЄФА оштрафував ФФУ за поведінку вболівальників на матчі Ліги націй Україна - Чехія

Сума штрафу склала 35 тісяч євро.

Дисциплінарний комітет УЄФА, розглянув інцидент із поведінкою вболівальників під час поєдинку Ліги націй Чехія — Україна, який відбувся 6 вересня 2018 року в Угерске Градіште.

Комітет вирішив оштрафувати ФФУ на 35 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Окрім того, було прийнято рішення зобов'язати ФФУ внести вищезазначені кошти на вказаний рахунок у термін 90 днів від дати публікації рішення.

Такж прийнято рішення зобов'язати ФФУ протягом 30-ти днів зв'язатися з чеською стороною для визначення розміру подальшого відшкодування завданих збитків.