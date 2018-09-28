УЄФА оштрафував ФФУ за поведінку вболівальників на матчі Ліги націй Україна - Чехія
18:21, 28 вересня 2018Футбол
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Сума штрафу склала 35 тісяч євро.
УЄФА вкотре залучив санкції до ФФУ черех поведінку вболівальнків / ffu.ua
Дисциплінарний комітет УЄФА, розглянув інцидент із поведінкою вболівальників під час поєдинку Ліги націй Чехія — Україна, який відбувся 6 вересня 2018 року в Угерске Градіште.
Комітет вирішив оштрафувати ФФУ на 35 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Окрім того, було прийнято рішення зобов'язати ФФУ внести вищезазначені кошти на вказаний рахунок у термін 90 днів від дати публікації рішення.
Такж прийнято рішення зобов'язати ФФУ протягом 30-ти днів зв'язатися з чеською стороною для визначення розміру подальшого відшкодування завданих збитків.
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