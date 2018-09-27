Роналду уникнув тривалої дискваліфікації і зіграє з «МЮ» у Лізі чемпіонів
18:26, 27 вересня 2018Футбол
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Португалець буде відсторонений на один матч за червону картку, отриману в грі 19 вересня.
Роналду зможе повернутися до складу "Ювентуса" в Лізі чемпіонів вже до гри з "Манчестер Юнайтед" / Reuters
Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду уникнув тривалої дискваліфікації за видалення в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Валенсії».
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, португалець буде відсторонений на один матч за червону картку, отриману в матчі 19 вересня.
Роналду був видалений на 29-й хвилині своєї першої гри за «Ювентус» у Лізі чемпіонів за те, що підійшов до захисника «Валенсії» Джейсону Мурільйо і почухав йому голову.
Роналду через дискваліфікацію пропустить наступний матч групового етапу проти «Янг Бойз», але зможе зіграти з «Манчестер Юнайтед» і вийти на полі «Олд Траффорду» 23 жовтня у матчі проти команди, за яку він виступав з 2003 по 2009 рік.
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