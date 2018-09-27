Роналду уникнув тривалої дискваліфікації і зіграє з «МЮ» у Лізі чемпіонів

Португалець буде відсторонений на один матч за червону картку, отриману в грі 19 вересня.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду уникнув тривалої дискваліфікації за видалення в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Валенсії».

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, португалець буде відсторонений на один матч за червону картку, отриману в матчі 19 вересня.

Роналду був видалений на 29-й хвилині своєї першої гри за «Ювентус» у Лізі чемпіонів за те, що підійшов до захисника «Валенсії» Джейсону Мурільйо і почухав йому голову.

Роналду через дискваліфікацію пропустить наступний матч групового етапу проти «Янг Бойз», але зможе зіграти з «Манчестер Юнайтед» і вийти на полі «Олд Траффорду» 23 жовтня у матчі проти команди, за яку він виступав з 2003 по 2009 рік.