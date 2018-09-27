Дві сотні вболівальників зібралися в центрі Києва на автограф-сесію Марлоса

Півзахисник «Шахтаря» Марлос провів автограф-сесію для вболівальників

26 вересня півзахисник донецького «Шахтаря» Марлос провів автограф-сесію для вболівальників

Захід відбувся на сьомому поверсі ЦУМу, де раніше відкрилася фотовиставка, присвячена історії виступів «оранжево-чорних» в Лізі чемпіонів.

На зустріч з Марлосом прийшло понад 200 осіб. 11-й номер «гірників» більше півтори години підписував листівки і фотографувався з усіма. Вболівальники бажали футболісту перемог з «Шахтарем» в найближчих матчах Ліги чемпіонів і успішних виступів за збірну України, повідомляє офіційний сайт гірників.

"У «Шахтаря» найкращі вболівальники. І сьогодні їх прийшло так багато! Спасибі всім, дуже зворушений. Буду радувати вас забитими м'ячами і новими перемогами", - зазначив Марлос.

У свою чергу, вболівальниця Наталія зазначила: "Чоловік побачив в інтернеті анонс автограф-сесії і переслав мені, так ми і дізналися про захід. Прийшли з дітьми, тому що обожнюємо цю команду, а особливо Марлоса".

7-річна вболівальниця Анастасія зазначила: "Враження чудові. Дуже круто! Взяла автограф у Марлоса. Це була моя мрія – сфотографуватися з ним і перекинутися хоча б парою слів. Сьогодні вона здійснилася, і це неймовірно".

А 10-річний Дмитро додав: "«Шахтар» – мій рідний клуб. Враження? Класні, я ніби в повітрі літаю! Дуже приємно було сфотографуватися з улюбленим футболістом. Наша команда добре грає, бажаю їй перемагати всіх в Україні і в Лізі чемпіонів. Так тримати!"