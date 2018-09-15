Шахтар обіграв Олександрію на виїзді у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Матч завершився з рахунком 0:2.

В Олександрії на стадіоні "Ніка" завершився матч 8-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала донецький "Шахтар".

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

В матчі першої та другої команд турнірної таблиці української Прем'єр-ліги йшла рівна і конкурентна боротьба. А перший гол "гірники" забили в середині першого тайму.

На 26-й хвилині після закидання від Болбата Марлос в падінні торкнувся м'яча, і той закотився у ворота повз невиправдано вийшов Паньківа. Після цього "Шахтар" впевнено зберігав свою перевагу.

Більш того, в кінцівці матчу гірники зуміли подвоїти свою перевагу. На 88-й хвилині Патрік видав відмінний пас між захисниками на Коваленка, який в дотик відправив м'яч у кут - 0:2.

Таким чином, "гірники" набрали 21 очко і збільшили свою перевагу від що йдучої на другому місці "Олександрії" до 5 балів.