Збірна України здобула другу перемогу поспіль у Лізі націй, обігравши Словаччину

Вирішальний гол "синьо-жовті" забили з пенальті за 10 хвилин до фінального свистка.

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" відбувся поєдинок у рамках Ліги націй УЄФА між збірними України та Словаччини. Національна команди України здобула перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у поєдинку був забитий на 80-й хвилині. Українці заробили пенальті зусиллями Віктора Циганкова, який сміливо увірвався в штрафний майданчик і був зупинений суперниками з порушенням правил. Зазначимо, що це був перший епізод за участю Циганкова, який вийшов за хвилину до цього на заміну.

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Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко - словацький воротар Дубравка торкнувся м'яча, але той все ж заскочив у сітку воріт словацької команди.

Варто відзначити, що матч проходив без глядачів за рішенням УЄФА.

За підсумками двох матчів - з Чехією і Словаччиною - збірна України має 100-відсотковий показник набраних очок. Нагадаємо, що 6 вересня "синьо-жовті" обіграли Чехію на її полі (2:1).