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Шовковський увійшов до тренерського штабу збірної України

17:43, 03 вересня 2018
Футбол
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Легендарний голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу збірної України, ставши одним із помічників Андрія Шевченка.

Про це повідомляє «Команда №1».

Новий асистент головного тренера національної команди вже був представлений футболістам.

Офіційна презентація, швидше за все, відбудеться завтра, 4 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українська збірна матчем проти Чехії стартує в Лізі націй, а 9 вересня зустрінеться у Львові зі Словаччиною.

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Теги: #збірна України з футболу#Олександр Шовковський