Шовковський увійшов до тренерського штабу збірної України
17:43, 03 вересня 2018Футбол
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Легендарний воротар розпочне тренерську кар'єру у головній команді країни.
fcdynamo.kiev.ua
Легендарний голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу збірної України, ставши одним із помічників Андрія Шевченка.
Про це повідомляє «Команда №1».
Новий асистент головного тренера національної команди вже був представлений футболістам.
Офіційна презентація, швидше за все, відбудеться завтра, 4 вересня.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українська збірна матчем проти Чехії стартує в Лізі націй, а 9 вересня зустрінеться у Львові зі Словаччиною.
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