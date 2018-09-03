Шовковський увійшов до тренерського штабу збірної України

Легендарний воротар розпочне тренерську кар'єру у головній команді країни.

Легендарний голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу збірної України, ставши одним із помічників Андрія Шевченка. Про це повідомляє «Команда №1». Новий асистент головного тренера національної команди вже був представлений футболістам. Офіційна презентація, швидше за все, відбудеться завтра, 4 вересня. Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українська збірна матчем проти Чехії стартує в Лізі націй, а 9 вересня зустрінеться у Львові зі Словаччиною.

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