Ліга Європи: повні результати жеребкування
Союз європейських футбольний асоціацій (УЄФА) провів в Монако жеребкування другого за значущістю єврокубкового турніру - Ліги Європи.
Всі 48 команд були розподілені на 12 груп по 4 колективу в кожній групі, повідомляє офіційний сайт турніру.
Повні результати жеребкування такі:
Група А: Байєр 04 (Німеччина), Лудогорець (Болгарія), Цюріх (Швейцарія), АЄК Ларнака (Кіпр)
Група B: РБ Зальцбург (Австрія), Селтік (Шотландія), РБ Лейпциг (Німеччина), Русенборг (Норвегія)
Група C: Зеніт (Росія), Копенгаген (Данія), Бордо (Франція), Славія (Чехія)
Група D: Андерлехт (Бельгія), Фенербахче (Туреччина), Динамо Загреб (Хорватія), Спартак Трнава (Словаччина)
Група E: Арсенал (Англія), Спортінг (Португалія), Карабах (Азербайджан), Ворскла (Україна)
Група F: Олімпіакос (Греція), Мілан (Італія), Бетіс (Іспанія), Дюделанж (Люксембург)
Група G: Вільярреал (Іспанія), Рапід (Австрія), Спартак (Росія), Рейнджерс (Шотландія)
Група H: Лаціо (Італія), Марсель (Франція), Айнтрахт (Німеччина), Аполлон (Кіпр)
Група I: Бешикташ (Туреччина), Генк (Бельгія), Мальме (Швеція), Акхисар (Туреччина)
Група J: Севілья (Іспанія), Краснодар (Росія), Стандард (Бельгія), Сарпсборг 08 (Норвегія)
Група K: Динамо Київ (Україна), Астана (Казахстан), Ренн (Франція), Яблонець (Чехія)
Група L: Челсі (Англія), ПАОК (Греція), БАТЕ (Білорусь), Відеотон (Угорщина)
Дати групппового етапу:
1-й тур — 20 вересня
2-й тур — 4 жовтня
3-й тур — 25 жовтня
4-й тур — 8 листопада
5-й тур — 29 листопада
6-й тур — 13 грудня
Як повідомляв УНІАН, по дві кращі команди з кожної групи виходять в плей-офф, 1/16 фіналу, де до них приєднаються ще 8 команд з Ліги чемпіонів (3-і місця в групах ЛЧ). Плей-офф Ліги Європи відбудеться в лютому-травні 2019 року.
Фінальний матч Ліги Європи-2018/19 відбудеться 29 травня і пройде в Баку.