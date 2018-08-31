Ліга Європи: повні результати жеребкування

У Монако відбулося жеребкування другого за значущістю еврокубкка.

Союз європейських футбольний асоціацій (УЄФА) провів в Монако жеребкування другого за значущістю єврокубкового турніру - Ліги Європи.

Всі 48 команд були розподілені на 12 груп по 4 колективу в кожній групі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Повні результати жеребкування такі:

Група А: Байєр 04 (Німеччина), Лудогорець (Болгарія), Цюріх (Швейцарія), АЄК Ларнака (Кіпр)

Група B: РБ Зальцбург (Австрія), Селтік (Шотландія), РБ Лейпциг (Німеччина), Русенборг (Норвегія)

Група C: Зеніт (Росія), Копенгаген (Данія), Бордо (Франція), Славія (Чехія)

Група D: Андерлехт (Бельгія), Фенербахче (Туреччина), Динамо Загреб (Хорватія), Спартак Трнава (Словаччина)

Група E: Арсенал (Англія), Спортінг (Португалія), Карабах (Азербайджан), Ворскла (Україна)

Група F: Олімпіакос (Греція), Мілан (Італія), Бетіс (Іспанія), Дюделанж (Люксембург)

Група G: Вільярреал (Іспанія), Рапід (Австрія), Спартак (Росія), Рейнджерс (Шотландія)

Група H: Лаціо (Італія), Марсель (Франція), Айнтрахт (Німеччина), Аполлон (Кіпр)

Група I: Бешикташ (Туреччина), Генк (Бельгія), Мальме (Швеція), Акхисар (Туреччина)

Група J: Севілья (Іспанія), Краснодар (Росія), Стандард (Бельгія), Сарпсборг 08 (Норвегія)

Група K: Динамо Київ (Україна), Астана (Казахстан), Ренн (Франція), Яблонець (Чехія)

Група L: Челсі (Англія), ПАОК (Греція), БАТЕ (Білорусь), Відеотон (Угорщина)

Дати групппового етапу:

1-й тур — 20 вересня

2-й тур — 4 жовтня

3-й тур — 25 жовтня

4-й тур — 8 листопада

5-й тур — 29 листопада

6-й тур — 13 грудня

Як повідомляв УНІАН, по дві кращі команди з кожної групи виходять в плей-офф, 1/16 фіналу, де до них приєднаються ще 8 команд з Ліги чемпіонів (3-і місця в групах ЛЧ). Плей-офф Ліги Європи відбудеться в лютому-травні 2019 року.

Фінальний матч Ліги Європи-2018/19 відбудеться 29 травня і пройде в Баку.