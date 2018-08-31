"Динамо" і "Ворскла" дізналися потенційних суперників по групі Ліги Європи

Жеребкування відбудеться сьогодні вдень в Монако.

У п'ятницю в Монако відбудеться жеребкування групового етапу другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи УЄФА.

Після вильоту в останньому раунді кваліфікації луганської "Зорі" в основному турнірі залишилися тільки дві вітчизняні команди - київське "Динамо" і полтавська "Ворскла".

Напередодні жеребкування УЄФА розділив команди по кошиках, повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно посіву, "Динамо" потрапило в першу корзину, "Ворскла" - в останню, четверту. За регламентом жеребкування, в кожному кошику присутні по 12 команд. З них буде складено 12 груп по чотири команди, по одному представнику кожної корзини. Також потрібно врахувати той факт, що УЄФА, як і раніше, розводить російські та українські клуби - зустрічі між ними виключені.

Склад кошиків виглядає таким чином:

Перша - Севілья (Іспанія), Арсенал (Англія), Челсі (Англія), Зеніт (Росія), Байєр (Німеччина), Динамо (Україна), Бешикташ (Туреччина), РБ Зальцбург (Австрія), Олімпіакос (Греція), Вільярреал (Іспанія), Андерлехт (Бельгія), Лаціо (Італія)

Друга - Спортінг (Португалія), Лудогорець (Болгарія), Копенгаген (Данія), Марсель (Франція), Селтік (Шотландія), ПАОК (Греція), Мілан (Італія), Генк (Бельгія), Фенербахче (Туреччина), Краснодар (Росія), Астана (Казахстан), Рапід (Австрія)

Третя - Бетіс (Іспанія), Карабах (Азербайджан), БАТЕ (Білорусь), Динамо Загреб (Хорватія), РБ Лейпциг (Німеччина), Айнтрахт (Німеччина), Мальме (Швеція), Спартак (Росія), Стандард (Бельгія), Цюріх (Швейцарія), Бордо (Франція), Ренн (Франція)

Четверта - Аполлон (Кіпр), "Русенборг (Норвегія), Ворскла (Україна), Славія (Чехія), Акхисарспор (Туреччина), Яблонець (Чехія), АЕК Ларнака (Кіпр), Відеотон (Угорщина), Глазго Рейнджерс (Шотландія), Дюделанж (Люксембург), Спартак Трнава (Словаччина), Сарпсборг (Норвегія)

Жеребкування розпочнеться у Монако о 14.00 за київським часом.