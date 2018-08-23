Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький

У Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».

У вічність відійшов бомбардир «золотого» складу футбольного клубу «Волинь» Андрій Федецький.

Він є найкращим бомбардиром (поряд з Володимиром Диким) в історії луцької «Волині», де й провів більшість кар'єри — 91 гол за понад 540 ігор, повідомляє Волинь Post.

Також він виступав за харківський «Металіст» та холмівську «Гвардію».

У Андрія Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».

Також він є батьком Артема Федецького, волинського футболіста, який виступає за львівські «Карпати».

Восени Андрію Федецькому мало виповнитися 60 років.