Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький
11:49, 23 серпня 2018Футбол
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У Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».
Федецький помер на 60-му році життя / sportarena.com
У вічність відійшов бомбардир «золотого» складу футбольного клубу «Волинь» Андрій Федецький.
Він є найкращим бомбардиром (поряд з Володимиром Диким) в історії луцької «Волині», де й провів більшість кар'єри — 91 гол за понад 540 ігор, повідомляє Волинь Post.
Також він виступав за харківський «Металіст» та холмівську «Гвардію».
У Андрія Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».
Також він є батьком Артема Федецького, волинського футболіста, який виступає за львівські «Карпати».
Восени Андрію Федецькому мало виповнитися 60 років.
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