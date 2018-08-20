Український хавбек Зінченко близький до переходу в Бетіс з Манчестер Сіті

Стали відомі подробиці можливого трансферу.

Український хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко має перспективу продовжити кар'єру в Іспанії. До півзахисника проявляє інтерес клуб Примери "Бетіс".

Минулого тижня агенти Зінченка побували в Севільї в офісі "Бетіса". При цьому посередником у переговорах виступає брат Хосепа Гвардіоли Пере. У даний момент Зінченко очікує остаточного рішення "Манчестер Сіті", повідомляє "Футбол 24" з посиланням на ABC.

"Сіті" дуже близький до того, щоб відпустити Зінченка. "Городяни" оцінюють ризики, пов'язані з важкою травмою Кевіна де Брюйне. У цей уїк-енд Олександр Зінченко знову опинився поза заявкою команди на матч АПЛ і не потрапив на загальнокомандну фотографію після розгрому "Хаддерсфілда".

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"Бетіс" розглядає Зінченка, як конкурента 22-річному лівому захиснику Хуніору. Також в клубі розраховують, що українець зможе підстрахувати центр півзахисту, якщо якісь проблеми виникнуть у Гуардадо. Головний тренер буде застосовувати активну ротацію протягом сезону.

Сума трансферу Зінченка з "Манчестер Сіті" в "Бетіс" ще не узгоджена. У той же час джерело повідомляє, що "Бетіс" готовий запропонувати Зінченку цілком пристойну зарплату.

Українець має ще один варіант продовження кар'єри – своєрідний фарм-клуб "Ман Сіті" - іспанську "Жирону". Виявляв інтерес до нього і шотландський "Селтік", а перехід в "Вулверхемптон" зірвався через бажання самого гравця.