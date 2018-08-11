Мер Івано-Франківська на футболі обматюкав суддів після поразки команди Прикарпаття (відео)

Після цього Руслан Марцінків вибачився за свою поведінку в Facebook.

Після матчу 4-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу «Прикарпаття» – «Колос» (Ковалівка) стався конфлікт між мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим, вболівальниками та арбітрами матчу.

Вболівальників івано-франківського клубу обурило, що головний арбітр Геннадій Серпутько на 17-й хвилині вилучив захисника «Прикарпаття» Віктора Данищука, а єдиний гол у грі гості забили вже в компенсований до другого тайму час.

На думку вболівальників господарів, суддя підсудив команді гостей з Ковалівки, яка виграла - 1:0.

Такої ж думки і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він був присутній на матчі, а по його завершенню поспілкувався з арбітрами на підвищених тонах, повідомляє "Галицький кореспондент".

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“Пішли звідси, с*ки. Заплатили бабки вам, б**ть. Пішли звідси, позорники!", – кричав мер услід арбітрам, які прямували після матчу в суддівську кімнату. Заспокоїти чиновника намагалася його дружина.

У суддівську кімнату також попрямували і вболівальники «Прикарпаття». Щоб вберегти суддів від розправи, на підмогу викликали патрульних поліцейських.

За 15 хвилин Марцінків вибачився за свій вчинок у Facebook.

«Прошу вибачення за свої слова і емоції на футбольному матчі, тому що давно не бачив такого відвертого суддівства в одну сторону. Футбол – це гра, де виграють найкращі. Сьогодні найкращі були гравці «Прикарпаття». Наші хлопці, які є мешканцями нашого міста і області грали дуже добре, але суддя вирішив на 15-й хвилині вилучити нашого гравця, потім почав роздавати картки захисникам, потім кожен дотик судив в одну сторону. Коли жорстко збили нашого гравця з тяжкою травмою в нападі, не зупинив гру, а демонстративно дав продовжувати грати.Такої тенденційної гри вже давно не було. Розумію, що емоції це не кращий вихід, тому прошу вибачення у вболівальників, але вірю в команду», – написав Марцінків.

Додамо, що на даний момент «Прикарпаття» з трьома очками в активі йде на 10-ій позиції в турнірній таблиці Першої ліги.