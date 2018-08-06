Президент українського клубу оголосив про відставку тренера в Facebook, а потім "зняв" команду

Тренер "Ниви" (Вінниця) Денис Колчин дізнався про своє звільнення в Facebook.

Президент клубу другої ліги «Нива» (Вінниця) Василь Вовк зняв з роботи головного тренера команди Дениса Колчина.

Про звільнення наставник дізнався зі сторінки президента клубу в Facebook.

Після матчу «Ниви» з «Вересом» (0:0) Вовк написав на своїй сторінці в мережі: «Дякую за роботу, Денисе Борисовичу! Ви звільнені».

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Колчин працював у «Ниві» з 2017-го року. У сезоні 2016/17 він був визнаний найкращим тренером другої ліги.

Пізніше на сторінці Василя Вовка у Facebook з'явився ще один пост: «Я знімаю команду. Не потрібна вона вам».

У відповідь з'явилися коментарі обурених вболівальників: "Це вона вам не потрібна, а вінничанам потрібна!", "Вчора на матчі було 2500 глядачів і ще багато дивилися трансляцію, переживали". Також з'явилася версія, що сторінку президента "Ниви" зламали.

«Нива» (Вінниця) має 2 очки після трьох турів у чемпіонаті другої ліги.